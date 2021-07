Aveva rifiutato il vaccino perché aveva paura degli effetti collaterali, ma è morta in ospedale il mese scorso dopo aver contratto la variante Delta: lo ha raccontato sua madre alle agenzie di stampa locali. Tricia Jones, mamma di due figli, 45 anni, di Kansas City, è morta il 9 giugno. Sua madre, Deborah Carmichael, ha detto ai media locali che Jones era preoccupata per il vaccino dopo aver sentito «un sacco di storie dell'orrore».

Secondo la sua famiglia, Tricia si è ammalata con il virus dopo che suo figlio è stato infettato dalla variante Delta a scuola. Entrambi i genitori si sono ammalati, ma la salute di Tricia ha continuato a peggiorare ed è morta appunto il 9 giugno. «Non avrei mai pensato di perdere mia figlia a 45 anni», ha detto Deborah.

