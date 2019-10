Tumore all'utero, Monica muore a 44 anni poco dopo le nozze. I medici l'avevano curata per il mal di schiena

«Ciao amore». Con queste parole Monica Trevisan ha detto addio al marito Adriano Calegaro e alla figlia, Giulia, appena 6 anni. La donna, 44 anni, è morta la scorsa notte all'ospedale San Marco di Mestre, Venezia, dopo una lunghissima battaglia con il cancro. I due si erano sposati il 15 dicembre 2018 ma la loro storia durava ormai da una vita. Dal loro primo incontro,15 anni fa, non si erano più lasciati.

«Pensare che esattamene un anno fa a quest'ora stavamo facendo le pubblicazioni per il matrimonio», racconta Calegaro. La Trevisan scoprì di essere malata lo scorso settembre, per via di forti dolori alla schiena. Dopo mesi di cure, si scoprì in realtà che la causa delle sue sofferenze era un tumore all'utero.

La donna fu sottoposta a cicli di radioterapia e chemioterapia, prima all'istituto tumori di Milano, poi al centro specializzato di Aviano. Ma nelle ultime settimane le sue condizioni sono precipitate e la malattia non le ha lasciato scampo. Ultimo gesto, la donazione delle cornee. La Trevisan lavorava alla Telecom a Padova come impiegata e dalla licenza matrimoniale di dicembre non ha più fatto ritorno al lavoro per colpa della malattia che si è manifestata in tutta la sua gravità. I funerali saranno celebrati domani, mercoledi, alle ore 15 in chiesa a Salzano.

