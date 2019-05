Malata di tumore al seno, si affida alle cure alternative: mamma di 2 bimbi muore a 44 anni

UDINE - Aveva cercato una cura alternativa per sconfiggere il tumore: una mamma di due bambini muore a 44 anni. Marta Roncaglia, originaria di Portogruaro ma residente a Udine, è deceduta ieri al Santa Maria della Misericordia del capoluogo friulano. Da due anni la giovane mamma di due splendidi bambini di 3 e 5 anni, stava combattendo contro un tumore al seno. Le cure a cui la donna si era sottoposta non hanno purtroppo avuto l'esito sperato. Cure per cui la donna aveva avviato anche un progetto di ricerca, come nel 2011, dal titolo "Cure Palliative non Oncologiche: riflessioni etiche". Purtroppo per lei non c'è stato alcun recupero, lasciando sgomento e dolore tra i tanti che l'hanno conosciuta e amata. Marta era esperta di bioetica e fondatrice dell'associazione l'Abbraccio.

Ultimo aggiornamento: 2 Maggio, 21:09

