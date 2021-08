Rimini, bloccati in quarantena in hotel: «Aspettiamo l'ambulanza per tornare a Roma. Non ce la faccio più»

Lunedì 9 Agosto 2021, 15:31 - Ultimo aggiornamento: 16:01

In vacanza a Rimini risultano positivi al Covid-19 e rimangono bloccatti nella località turistica costretti alla quarantena in alloggio. Due giovani raccontano la loro avventura, dapprima il test molecolare, poi l'attesa di un'ambulanza per poter rientrare a Roma.

Quarantena e ambulanza

Il racconto di Giulia F. 18 anni avviene sui social. La ragazza in compagnia del suo amico Mattia, posta su TikTok la disavventura vissuta a Rimini durante una vacanza. I due giovani si sono sottoposti a un test molecolare la scorsa settimana che ha rilevato la loro positività al Covid e li ha costretti alla quarantena. Durante l'isolamento i due postano video in cui raccontano la difficile esperienza.

Nelle immagini social si vedono decine di bottiglie d'acqua vuote accumulate nella stanza a testimoniare il disagio dell'isolamento. Poi la richiesta di un intervento in ambulanza per tornare a Roma e l'attesa del suo arrivo. «Non ce la faccio più» racconta Giulia in uno dei post. E ancora balletti e giochi tra i due per ingannare il trempo. Nell'ultimo post i ragazzi si mostrano con le valigie dentro l'ambulanza finalmente in viaggio verso Roma.

