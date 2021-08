Festa nella discoteca Ecu di Rimini con mille persone: chiusi tre locali in Riviera

Paura contagi a Rimini. Una discoteca è stata chiusa dopo che la polizia ha trovato più di mille persone che ballavano la notte scorsa in violazione di ogni normativa anti-Covid. Per questo, e per altre violazioni riscontrate, la polizia locale di Rimini ha disposto la chiusura immediata del locale, la discoteca Ecu. Titolare deferito all'autorità giudiziaria.

