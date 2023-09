Influenza, primo caso della stagione: è un neonato di 4 mesi. Il virus arriva in anticipo sugli altri anni

Identificato ieri, 26 settembre, il primo caso di influenza della stagione: il paziente è un bimbo di soli 4 mesi, attualmente ricoverato in clinica pediatrica con febbre, inappetenza e sintomi da bronchite asmatica. Come fa sapere però l'Università di Parma, che ha rintracciato il primo caso, le condizioni generali del piccolo sono discrete: ha iniziato la terapia antivirale per via orale e sta progressivamente migliorando.

La circolazione del virus influenzale è quindi ufficialmente iniziata, un po' in anticipo rispetto ad altri anni, ma in modo già previsto dai virologi sulla base delle segnalazioni provenienti dall'emisfero australe.

Come ricorda l'Università di Parma, anche quest’anno la Circolare “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2023-2024” del Ministero della Salute prevede l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione antinfluenzale a tutti i bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni e anche ai pazienti pediatrici di età superiore ai 6 anni che sono arischio di complicanze in corso di influenza.

Si sottolinea inoltre l’utilità dei avccini antinfluenzali tra tutti i bambini in età pediatrica, anche in assenza di patologie croniche, in quanto l’influenza può talora favorire lo sviluppo di infezioni batteriche gravi anche nel bambino sano.