Torino, musicista suona chitarra e tamburello mentre viene operato al cervello: ​è la tecnica “asleep-awake”

Un musicista di 35 anni è stato operato da sveglio, alle Molinette della Città della Salute di Torino, con la tecnica asleep-awake, che consente una exeresi massimale con minimi rischio di deficit neurologici permanenti attraverso il monitoraggio delle funzioni del paziente. Il ragazzo ha suonato chitarra e tamburello in sala operatoria, alternando il repertorio proposto dalla neuropsicologa a momenti di improvvisazione mentre veniva operato al cervello per un tumore. L'intervento è perfettamente riuscito.

l paziente è Alan Brunetta, 35 anni, musicista di professione, polistrumentista e compositore della band torinese LaStanzadiGreta, vincitrice nel 2017 della Targa Tenco per la migliore opera prima. Aveva un tumore esteso a livello del lobo temporale e insulare destro; oltre a salvargli la vita, l'intervento richiedeva di preservare le sue abilità creative e di improvvisazione musicale. L'equipe di Neurochirurgia diretta dal professor Diego Garbossa ha pianificato col paziente l'intervento, eseguito in collaborazione con i medici dell'Anestesia e Rianimazione 2 ospedaliera diretta da Roberto Balagna e con gli psicologi della Psicologia clinica e oncologica universitaria diretta dal professor Giuliano Geminiani.

Dopo la prima fase in narcosi, durante la quale è stato eseguito l'accesso chirurgico, il paziente è stato risvegliato in sala e si è proceduto con il 'brain mapping', al fine di identificare un'area corticale 'safè da cui iniziare ad aggredire la lesione. Non è la prima volta che l'equipe del professor Garbossa, composta da Antonio Melcarne, Matteo Monticelli, Filippo Veneziano Santonio e Pietro Zeppa utilizza la awake surgery, la chirurgia a paziente sveglio, per testare le 'funzioni superiorì dell'essere umano in sala operatoria durante la rimozione di lesioni celebrali.

