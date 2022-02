Marito e moglie non vaccinati muoiono di Covid a mezz'ora di distanza l'uno dall'altra dopo aver vissuto 70 anni insieme

Ricoverati insieme per il Covid e deceduti uno dopo l'altro, nel giro di mezz'ora: sono morti così due anziani coniugi veronesi, Irma Gilioli, 86 anni, e Annibale Meneghelli, 93, dopo aver vissuto settant'anni insieme come marito e moglie. I due, riferiscono i giornali locali, non erano vaccinati contro il Covid-19.

Le complicazioni dopo il vaccino influenzale

Pare che l'uomo avesse sofferto di brutte complicazioni dopo aver ricevuto il vaccino antinfluenzale, e questo l'avrebbe reso diffidente verso la nuova immunizzazione.

La coppia, di Nogarole Rocca, era rimasta contagiata dal virus ed aveva sviluppato la malattia in forma grave. Dopo 16 giorni di ricovero all'ospedale di Villafranca è sopraggiunto il decesso per entrambi. I due coniugi si sono spenti in mezz'ora l'uno dall'altra.