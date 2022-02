Morta Samanta Chiodini, autrice tv di «Che Tempo che fa». Lottava contro un tumore, aveva 48 anni

"Io sono Samanta Chiodini, mamma e autore tv. E ho avuto un tumore al seno",si presentava così Samanta Chiodini, 48 anni, nel podcast "Tits Up" (petto in fuori) realizzato con Storie Libere e Fondazione Airc per sostenere la ricerca contro il cancro. Oggi se n'è andata all'età di 48 anni, dopo aver combattuto fino all'ultimo la malattia senza rinunciare alla sua passione più grande, il suo lavoro nella televisione.

Una vita dietro al piccolo schermo

Samanta Chiodini ha collaborato a numerosi programmi di successo del piccolo schermo, da che tempo che fa di Fabio Fazio a Caduta Libera di Gerry Scotti fino a Almanacco con Piero Maranghi. Laureata in filosofia, ha curato il "Premio Subito di giornalismo", di cui era l'anima creativa e il libro "l'educazione delle fanciulle" di Franca Valeri e Luciana Littizzetto. Tra i prossimi progetti da realizzare, aveva in cantiere un podcast su Pierpaolo Pasolini, insieme a Piero Maranghi direttore ed editore di Sky Classica Hd. Il direttore e amico la ricorda così il loro primo incontro: "Era il 2009, in occasione di una serata pazzesca in cui con Fabio Fazio abbiamo portato su Rai 3 Abbado, Pollini, Barenboim, Jovanotti, Baricco, Natalia Aspesi, Emma Dante...Nel tempo, abbiamo consolidato un'amicizia irripetibile con questa donna che ragionava da uomo senza tutti i difetti degli uomini, una donna di una curiosità intellettuale unica, una antica militante radicale che arrivava sempre alla sostanza delle cose, due occhi senza tempo. Suo figlio è diventato amicissimo dei mei, siamo diventati una banda, le vacanze insieme".

L'impegno per la ricerca contro il cancro

L'autrice tv non si era mai arresa alla malattia, continuando a lavorare e portare avanti i suoi progetti e impegnandosi a favore della ricerca per aiutare altre donne come lei. Da questa volontà era nato il podcast "Tits up!" ("petto in fuori"), una serie che racconta storie di donne in lotta contro il tumore al seno. Un augurio e un'esortazione di coraggio e buona fortuna, che Samanta voleva dedicare a tutte le donne, contro quella che come diceva lei è il "cancro più femminile" : perché "il seno racconta molto della vita di una donna. Con il seno siamo figlie, madri, amanti. Non solo per l'incidenza - colpisce una donna su 9 - ma anche perché uno dei significati di seno è anima."