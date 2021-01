Si è nascosto dalla polizia nella doccia in casa della ragazza: ma è stato arrestato per aver infranto le regole anti Covid. Dopo una segnalazione, la polizia aveva visitato l'appartamento di Katie O'Sullivan a Douglas (Regno Unito) e si è insospettita quando hanno sentito una voce maschile, poiché la diciottenne aveva assicurato di vivere da sola. Dopo una ricerca, gli agenti hanno trovato Andrew Quirk, 25 anni, nascosto in bagno. Quirk e O'Sullivan hanno entrambi ammesso le loro colpe e sono stati incarcerati al Douglas Courthouse.

Man who hid from police in girlfriend's shower jailed for breaking Covid rules https://t.co/O6JGda7Ny9 — BBC News (World) (@BBCWorld) January 22, 2021

L'attuale lockdown dell'isola di Man vieta alle persone di uscire di casa senza una buona ragione e alle famiglie di mescolarsi. Quirk, di Keppel Road ha ammesso di essere stato lontano da casa senza una buona ragione: risultato, è stato incarcerato per 30 giorni, mentre O'Sullivan, di Woodville Terrace, è stata condannata a 12 settimane di prigione, che includono 10 settimane di due condanne precedentemente sospese per violazione restrizioni e aggressione a un agente di polizia a maggio.

Brescia, sorpresi con la droga in auto ma rilasciati. Il Gip: «Acquisto causa lockdown, sono consumatori non spacciatori»

L'avvocato di Quirk ha detto che il suo assistito di aver visitato la ragazza perché «stava attraversando un periodo difficile». L'avvocato di O'Sullivan ha detto che non si rendeva conto che stesse violando dei regolamenti, perché era sempre rimasto a casa sua prima dell'attuale blocco. Il vice ufficiale giudiziario Christopher Arrowsmith ha affermato che le restrizioni servono per fermare la diffusione del Covid-19 e «nessuno deve violare le regole».

Viaggia 4 ore in moto d'acqua per raggiungere la fidanzata violando il lockdown: 28enne arrestato

«C'è il Covid, sto bene a casa», «No, devo vedere gli amici». Così la pandemia ha cambiato le relazioni

Il mistero di Esther: l'influencer dei viaggi sparita sui Pirenei da 10 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA