Introversi ed estroversi, in compagnia o da soli. Un libro o la tv, gli amici e il bar. Il Covid sta tirando fuori i nostri caratteri, nel bene e nel male. C'è chi preferisce restare da solo, trasformando la pandemia in una sorta di occasione per ritrovare se stessi. Un rifugio. C'è chi invece soffre nello stare senza amici, senza la compagnia del gruppo, con l'azzeramento delle relazioni sociali. Un lungo reportage in America - mentre il virus continua a correre e con l'inverno alle porte - spiega cosa sta succedendo alle nostre vite alla vigilia di nuovi probabili lockdown.

Alex Berg racconta: «Fino alla pandemia, ho programmato un'attività o un incontro con un amico quasi tutte le sere della settimana. Quando aveva tempo libero, Lisa preferiva rilassarsi a casa, ad eccezione degli appuntamenti serali. I nostri amici hanno scherzato sul fatto che Lisa non vuole uscire con loro perché preferirebbe essere sola; le rispondo che non vuole nemmeno uscire con me. La verità è che l'interazione umana mi fa sentire pieno, mentre lei trova che stare sola abbia un valore. Nove mesi dopo l'inizio della pandemia, invidio la sua capacità di guardarsi dentro. Mentre le nostre vite precedenti erano orchestrate attorno a pressioni sociali, professionali e familiari, il coronavirus ha annullato molti dei modi in cui pensiamo che gli estroversi abbiano una specie di vantaggio nel nostro mondo altamente sociale».

«Per gli estroversi come me, il circuito di ricompensa del nostro cervello si attiva quando siamo in un ambiente sociale o in un gruppo e sentiamo i riflettori dell'attenzione. Al contrario, per introversi come mia moglie, queste situazioni possono essere eccessivamente stimolanti», spiega Todd Kashdan, psicologo e coautore di "The Upside of Your Dark Side". «Quando New York City ha chiuso i battenti a marzo, sono entrato in una socializzazione digitale. C'erano bingo con webcam, feste di compleanno virtuali e sfide di fitness a casa. Ma ho imparato rapidamente, come molti altri, che uno schermo non sostituisce l'interazione di persona. A maggio avevo perso il lavoro ed entrambi ci siamo ripresi e ci siamo ripresi dal Covid-19. Ero disperato. Mia moglie, d'altra parte, stava procedendo per inerzia. Come infermiera, si è comunque presentata al lavoro. Si lamentava dell'anno orribile, naturalmente, ma i suoi piani non sono cambiati molto; lei era felice sul divano con me, i nostri gatti e Netflix. La sua “folla” di dimensioni perfette». Almeno per lei.

Ora che le stagioni cambiano e i numeri del virus aumentano, stiamo come tornano alla scorsa primavera: si vedono pochissimo amici e familiari, si applicano le distanze di sicurezza. «Ci sono ancora così tante ragioni per cui siamo disperati, soprattutto per le migliaia di persone che sono già morte a causa del Covid-19. Guardando questo cupo futuro, sembra che le cose siano cambiate. Non solo la capacità di socializzare di persona è stata per lo più rimossa, ma gli estroversi come me - racconta ancora Alex - non hanno opportunità di interazioni spontanee, come chiacchierare con uno sconosciuto in un bar, incontrare un vicino nel mio condominio o semplicemente recarsi al lavoro e girare per le strade della città. Nel frattempo, gli introversi si ritrovano rigenerati quando sono soli».

Per Fil, 32 anni, ed Emma Eden, 29, una coppia sposata che vive a Rhode Island, la pandemia ha sottolineato in modo simile queste differenze di personalità. Prima del blocco, la coppia ha stabilito una routine che ha dato loro equilibrio. Se uscissero in un bar con gli amici, prenderebbero macchine separate in modo che Fil possa rimanere fuori fino a tardi ed Emma possa tornare a casa in qualsiasi momento. «Ora sono bloccato a casa e sono infelice», dice Fil. Emma invece assicura di sentirsi «meno ansiosa, perché non ho bisogno di tutte queste persone intorno».

«Gran parte della nostra esperienza di pandemia come introversi ed estroversi si riduce alla "natura del nostro isolamento», secondo Jonathan Cheek, professore di psicologia al Wellesley College. Ciò significa che non è necessariamente un gioco da ragazzi neanche per gli introversi. «Sembra intuitivo che gli estroversi abbiano difficoltà durante un'interruzione prolungata nella socializzazione, ma gli introversi che sono stati costretti in circostanze imprevedibili - interruzioni nella pianificazione, invasione della famiglia - possono anche sentirsi esausti», ha detto Cheek. Punti di vista.

Quando la pandemia ha colpito, Eva McCloskey, 40 anni, il suo ragazzo e il loro figlio di 2 anni si sono trasferiti dalla famiglia di McCloskey perché avevano bisogno di aiuto con i bambini. Mentre lei era grata per il supporto, per il ragazzo la situazione era più complicata. «C'è sempre qualcuno in giro e così poco tempo per stare da solo. È stato difficile per me essere gentile». Ora, tornata nel suo appartamento, la stessa McCloskey ha detto che «è lussuoso» stare da soli.

Mentre ci prepariamo per passare più tempo in casa a causa della pandemia, «solo conoscere la radice del mio esaurimento è utile per capire come supererò l'inverno. Ho intenzione di coltivare un minor numero di relazioni in modo più profondo sulla comunicazione digitale, piuttosto che programmare un torrente di chiamate su Zoom con conoscenti. Risparmierò quell'energia per quando potremo tornare in un bar affollato di Brooklyn. Fino ad allora, sarò sul divano con Lisa», ha concluso Alex Berg.

