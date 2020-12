Viaggia 4 ore in moto d'acqua per raggiungere la fidanzata violando il lockdown: 28enne arrestato

Davanti alla voglia di rivedere la fidanzata, il 28enne Dale McLaughlan non si è fermato davanti a nulla, nemmeno alle norme anti-Covid: si è messo a cavalcioni di una moto d’acqua e, partito dalle coste scozzesi, ha attraversato il Mare d’Irlanda per approdare dopo quattro ore sull’isola di Man. Un’imprudenza che gli è costata cara, visto che dovrà trascorrere le prossime quattro settimane in carcere per aver violato le norme per il contenimento del coronavirus.

<h2>La traversata</h2>

La traversata è andata in scena venerdì scorso, quando l’uomo ha noleggiato una moto d’acqua e si è messo per la prima volta alla guida: credeva che la traversata sarebbe durata appena 40 minuti, ma solo dopo ore è arrivato a destinazione. Senza contare che, una volta messo piede sulla terraferma, ha dovuto camminare per 25 chilometri per raggiungere la casa della fidanzata a Douglas.

Weekend romantico

Eludendo i controlli, l’uomo è riuscito a rivedere la sua amata Jessica Radcliffe con la quale voleva trascorrere un weekend romantico, ma è stato fermato durante un controllo di routine davanti a un bar, dopo aver frequentato altri due locali. L’uomo è stato fermato ed è stato arrestato per aver violato la legge. Al momento, infatti, l’isola ha delle rigide regole per il controllo della pandemia: possono approdare solo i residenti che hanno ottenuto un permesso speciale. Davanti al giudice, Dale ha ammesso di essere approdato illegalmente sull’isola ed è stato condannato a 4 settimane di reclusione, nonostante si fosse sottoposto a un tampone quattro giorni prima della traversata. I suoi avvocati hanno spiegato che l’uomo, che aveva conosciuto la ragazza a settembre scorso mentre lavorava sull’isola, soffre di depressione e che sentiva l’esigenza di poter incontrare la sua amata. Ma per questo moderno Romeo non ci sono state attenuanti: per il giudice si è trattato di una violazione che poteva mettere a rischio la salute di decine di persone.

