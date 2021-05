Infermiera coccola bimba di 5 mesi positiva: «Ci ha portato un po' di allegria». La foto diventata virale

Ha fatto il giro del web diventando ben presto virale la foto di un'infermiera, completamente coperta dai dispositivi di protezione Covid, che gioca su un letto d'ospedale con una bambina di appena 5 mesi. La mamma della piccola bimba nigeriana è stata da poco ricoverata nel reparto Malattie Infettive Covid di Galatina (Lecce) quando la piccola viene affidata alle cure e alle coccole di Francesca, infermiera del Pronto soccorso Covid.

APPROFONDIMENTI VARESE Sposi all'hub vaccinale in abiti da cerimonia: il marito fa la... ARGENTINA Morta a 22 anni di Covid dopo ore di attesa per il ricovero: la madre... MICHIGAN Il vaccino? «Non lo voglio fare». Poi muore di Covid a 39... BRESCIA Variante inglese, a Brescia terapie intensive piene: «Il...

«Nel frattempo i nostri operatori sono al lavoro per portare una culletta nella camera in cui è ricoverata la mamma e traferire lì, accanto a lei, anche la piccola», scrive l'Azienda sanitaria locale di Lecce nel post facebook di ieri in cui appare il commovente scatto.

Sposi all'hub vaccinale in abiti da cerimonia: il marito fa la seconda dose dopo il matrimonio

E ora la piccola, positiva anche lei, ha potuto finalmente ricongiungersi con sua madre. «La bimba sta benissimo - dice Paolo Tundo, direttore dell'unità di Malattie Infettive dell'ospedale Caterina Novella - la sua presenza ha portato un pò di allegria in questo reparto che negli ultimi mesi ha conosciuto purtroppo molta sofferenza e anche molto dolore».

«Il nostro impegno, ora, è concentrato sulla mamma - prosegue il medico - e l'obiettivo è quello di farla stare bene per permetterle di assistere la sua piccola». La piccola è seguita anche da una equipe di Pediatria. «Anche questo ci ha insegnato il Covid - conclude Tundo - insieme si lavora meglio e si vince».

Morta a 22 anni di Covid dopo ore di attesa per il ricovero: la madre pubblica le foto mentre aspetta un posto sdraiata a terra

© RIPRODUZIONE RISERVATA