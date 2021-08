Focolaio variante Delta nel gruppo di preghiera, 31 positivi (tra cui 20 ragazzini) dopo il soggiorno nel Leccese

Mercoledì 4 Agosto 2021, 18:21

Focolaio al campus studentesco di Marina di Lesina (Lecce), e venti ragazzini di 13 e 14 anni bergamaschi sono risultati positivi. Il gruppo di 20 studenti tra 13 e 14 anni di Zogno (Bergamo) e i loro sette accompagnatori adulti sono risultati positivi al Covid dopo aver partecipato ad un campus dal 18 al 25 luglio a Marina di Lesina, nel Foggiano. La conferma arriva dall'Ats - Azienda di tutela della salute - di Bergamo. Si tratta di persone positive contagiate con la variante Delta.

<h2>Focolaio al campus</h2>

Tutti gli adulti - informa l'Ats - sono vaccinati; così come lo sono due minorenni. I contagiati sono perlopiù paucisintimatici. A quanto si apprende, negli ultimi due giorni di soggiorno nel Foggiano due studenti hanno iniziato ad avvertire lievi sintomi tipici del Covid, ovvero sintomi da raffreddamento.

Gruppo di preghiera

La Asl di Foggia ha precisato che complessivamente sono 31 i casi positivi e che «il focolaio ha riguardato un gruppo di preghiera». Concluso il ritiro - aggiunge - il gruppo principale è ripartito alla volta di Zogno il 25 luglio, mentre due soli ragazzi si sono separati per proseguire la vacanza.Rientrati in provincia di Bergamo, alcuni hanno manifestato dei sintomi. Allertati, tutti gli altri si sono sottoposti a tampone. Al momento - precisa ancora la Asl, 70 sono le persone in isolamento fiduciario. Dei due ragazzi che si erano staccati dal gruppo, uno è subito dopo rientrato a Zogno, mentre solo il secondo è rimasto in provincia di Foggia, anche lui in isolamento fiduciario. Sottoposto a tampone, è appena risultato negativo«, conclude L'azienda sanitaria foggiana.

