Donna incinta non vaccinata ricoverata per polmonite da Covid. Il primario: «Ospedale sotto pressione»

Una donna incinta non vaccinata è stata ricoverata lunedì nell'ospedale Salesi di Ancona in seguito ad una polmonite da Covid. La donna, giunta nella struttura quasi alla 33esima settimana, come riferiscono fonti ospedaliere, si trova al momento in ventilazione non invasiva. Sono 11i posti letto occupati da pazienti Covid al Salesi: oltre alla gestante in Rianimazione, ci sono altri due ricoveri nella Clinica Ostetrico - Ginecologica, quattro in Pediatria e quattro in Malattie Infettive. Otto i bambini ricoverati, di cui 4 nei reparti ordinari e 4 in semintensiva, nessuno grave, e tre donne.

«L'ospedale è, ormai dalla seconda metà di dicembre, sotto pressione - dichiara il primario della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione Pediatrica del Salesi, Alessandro Simonini - perché sia la complessa gestione dei percorsi Covid, soprattutto nel Blocco Operatorio, sia le numerose assenze di medici e infermieri legate alla pandemia (infezione e quarantene) impongono al personale sanitario turni di lavoro massacranti e in molti, compreso il sottoscritto, lavoriamo per dodici ore consecutive anche per diversi giorni nella settimana. Inoltre le numerose assenze 'improvvisè costringono ad una continua modifica dei turni di servizio impedendo il recupero e non consentendo la pianificazione della vita privata. Abbiamo voluto evitare la sospensione dell'attività chirurgica - spiega -, come invece è avvenuto durante la prima ondata pandemica, per garantire le cure a tutti coloro che ne hanno necessità. Questo però comporta un carico di lavoro che non è sostenibile nel lungo periodo».