Covid, il responsabile britannico della Salute: «I giovani ora rispettano le regole, così i contagi stanno calando»

I giovani «stanno iniziando a seguire le regole». In Gran Bretagna, nonostante i numeri, sul Covid sono fiduciosi. Matt Hancock, membro del Parlamento e segretario nazionale per la Salute, ha presieduto una riunione sulla pandemia, dicendo che che i tassi stanno diminuendo tra i giovani e quindi è possibile «frenare un'ondata nazionale di casi». Pur volendo rimanere cauti, i ministri sono sempre più ottimisti sul fatto che «i giovani hanno cambiato il loro comportamento a seguito di un aumento dei decessi».

Hopes rise that coronavirus cases are being driven down because young people have started following rules https://t.co/bk3YALgzpe

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 22, 2020