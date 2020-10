Covid, l'autorità medica: «Gran Bretagna a un punto di non ritorno, aumenteranno i casi e i morti»

​Covid, la Gran Bretagna ha raggiunto un «punto di non ritorno» nella pandemia da coronavirus, simile a quello di marzo, e nelle prossime settimane, oltre all'aumento dei casi, ci sarà un aumento delle morti: lo ha detto il professor Jonathan Van-Tam, vice direttore sanitario per l'Inghilterra, citato dalla Bbc. Per Van-Tam, «la stagione ci è avversa» e il Paese si imbatterà in «venti contrari» prima dell'inverno.

Il vice direttore sanitario inglese ha esortato i connazionali ad aiutare l'Nhs, il servizio sanitario pubblico, limitando le interazioni sociali perché «il virus prospera attraverso i contatti tra gli esseri umani». Van Tam nota che mentre l'epidemia è «ripartita» tra i giovani nelle ultime settimane, ora «ci sono prove che si stia espandendo in una fascia d'età più alta» nelle zone più colpite. Attualmente, l'indice R0 è tra 1,2 e 1,5, aggiunge.

Ieri nel Regno Unito sono stati registrati 15.166 nuovi casi in 24 ore, 1.302 più di venerdì, ed 81 vittime. «È triste, ma come la notte segue il giorno, un aumento delle morti seguirà, nelle prossime settimane», l'aumento dei contagi, ha detto Van-Tam, avvertendo che il Paese è in una posizione diversa rispetto a marzo, durante la prima ondata, perché ora «stiamo entrando nei mesi più freddi e bui dell'inverno. Siamo nel mezzo di una grave pandemia e la stagione ci è avversa. In pratica, stiamo per incontrare venti contrari». In questo situazione, aggiunge, il Regno Unito ha tuttavia «una capacità di effettuare test molto migliore» rispetto al passato e «migliori cure» disponibili.

Oms: record di nuovi casi, 383.000 in 24 ore

L'Oms registra per il terzo giorno consecutivo l'impennata record di nuovi casi: sono 383.000 in 24 ore, il 7,9% in più rispetto ai 355.244 di venerdì. Terzo record consecutivo di nuovi casi di coronavirus a livello globale, dunque. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) riporta sul suo sito che nella giornata di ieri sono stati registrati 383.359 contagi, il 7,9% in più rispetto ai 355.244 del record di venerdì. Giovedì scorso era stato segnato un nuovo picco, con 343.467 infezioni.

Boom in Europa: oltre 123 mila in un giorno

L'Europa ha registrato ieri il secondo record giornaliero consecutivo di casi di coronavirus: lo riporta l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sul proprio sito. Nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 123.684, circa l'8,3% in più rispetto al record precedente di 114.227 casi segnato venerdì scorso. Secondo i conteggi dell'Oms, il bilancio complessivo delle infezioni in Europa è ad oggi a quota 6.809.678.

Usa, 54.639 nuovi casi in un giorno

Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 54.639 nuovi casi di coronavirus e 618 ulteriori decessi provocati dal morbo: lo riporta la Johns Hopkins University sul proprio sito. Il dato dei contagi rappresenta un calo del 4,8% rispetto al livello di venerdì scorso (57.420). I nuovi dati portano il totale delle infezioni nel Paese a quota 7.717.932 e quello dei morti a 214.370.

Il bilancio

Come è noto, Ieri il bilancio dei casi nel mondo ha superato la soglia dei 37 milioni e secondo la Johns Hopkins University si attesta attualmente a quota 37.105.925, inclusi 1.071.388 morti.

