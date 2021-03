Covid, ragazza di 23 anni gravissima ricoverata a Firenze

Un altro caso di giovanissima malata di Covid e ricoverata in Toscana. Dopo la notizia di una ragazza di 14 anni di Grosseto, ricoverata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, ora una giovane di 23 anni di Follonica (Grosseto), volontaria della Croce Rossa, è ricoverata da giovedì scorso, in gravi condizioni, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale fiorentino di Careggi.

La storia è riportata dal quotidiano online «Il Giunco» che spiega che tutto era partito da un percorso asintomatico con trattamento domestico; poi è comparsa la prima linea di febbre che continuava a salire sempre di più, e in pochissimo tempo si è aggiunta la difficoltà respiratoria. La giovane è stata quindi trasferita all'ospedale di Grosseto, dove le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Nonostante i trattamenti, però, le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate, tanto da decidere di trasferirla nella giornata all'ospedale di Careggi a Firenze. Ora è ricoverata in terapia intensiva e attaccata alla macchina per la circolazione extracorporea.

