Regioni, mappa colori: Campania in zona rossa, Friuli e Veneto in arancio. In bilico Lombardia ed Emilia

Cambia la mappa dei colori delle regioni italiane: in base alle anticipazioni è quasi certo il passaggio in zona rossa della Campania mentre Friuli e Veneto passerebbero dalla zona gialla alla zona arancione. Questo l'orientamento che sta emergendo in cabina di regia alla luce dei dati del monitoraggio settimanale dell'Iss che segnala un Rt nazionale ormai sopra 1 in 10 regioni. La decisione finale spetta comunque al ministro della Salute Roberto Speranza che terrà conto dei dati e delle ultime indicazioni delle stesse regioni.

APPROFONDIMENTI IL RETROSCENA Lockdown a Pasqua, zona rossa nei weekend e coprifuoco alle 20: il... L'INDAGINE Covid, il team dell'Oms: «Eliminare il rapporto su Wuhan... THE GUARDIAN Covid, dossier interno dell'Oms accusa la Cina: «Ha fatto... IL CASO Covid in Cina, positivi 79 congelati: sanificazione per 19 milioni di... CINA Covid, Oms: «A Wuhan maxi diffusione del virus a dicembre 2019,... LO STUDIO Covid e pipistrelli, nuove prove: virus simili al Sars-Cov-2 in... COVID Covid, Oms dopo le indagini a Wuhan: «La Cina ci ha negato dati... MONDO Wuhan, l'Oms inizia a investigare sull'origine della pandemia... IL RAPPORTO Wuhan, conclusa missione Oms: «Virus dagli animali, nessuna... IL COVID Varianti, la sudafricana allarma l'Oms: «Rischio...

CLICCA QUI per scaricare la bozza del monitoraggio in Pdf

In bilico Lombardia, Emilia, Calabria e Lazio

In bilico verso il rosso la Lombardia, che ha proclamato da mezzanotte l'arancione scuro e ha registrato oltre 5 mila tamponi positivi in 24 ore. Potrebbero finire nella fascia maggiore di rischio anche Emilia Romagna e Abruzzo. Oltre a Friuli Venezia Giulia e Veneto va verso l'arancione anche la Calabria, mentre il Lazio resta fino all'ultimo tra giallo e arancione. Nelle Marche, dove già Ancona è zona rossa, da sabato partirà la stretta a Macerata. A Bologna, in Emilia Romagna, i sanitari parlano di numeri mai visti. «In questo momento abbiamo molti casi di malattia in corso, circa 8.500 persone che sono seguite a domicilio, ma poco meno di mille sono nei nostri ospedali, che è un numero impressionante, mai visto prima, e quello che ci spaventa è la velocità di diffusione del contagio che è aumentata quasi del 50% rispetto a prima», ha detto il direttore generale dell'Ausl di Bologna, Paolo Bordon, nel corso di un'intervista all'emittente locale Etv.

Peggiora il livello di rischio in 6 regioni

Si conferma per la quinta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio. Sei Regioni (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia e Marche) hanno un livello di rischio alto. Sono 14 (contro le 10 della settimana precedente) le Regioni e province autonome con una classificazione di rischio moderato (di cui nove ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e solo una (Sardegna) con rischio basso (contro le sei della settimana precedente).

Tutte le Regioni e province autonome, tranne due (Sardegna e Umbria), hanno riportato allerte di resilienza, ovvero fattori di allerta. Due Regioni (Campania e Lombardia) riportano molteplici allerte di resilienza.

La soglia di incidenza pari a 250 casi/settimana per 100.000 abitanti, che impone il massimo livello di mitigazione possibile, è stata superata questa settimana in cinque Regioni e province autonome: Provincia Autonoma di Trento (385,02 per 100.000 abitanti), Provincia Autonoma di Bolzano (376,99 per 100.000 abitanti), Emilia-Romagna (342,08 per 100.000 abitanti), Marche (265,16 per 100.000 abitanti) e Lombardia (254,44 per 100.000 abitanti).

In presenza di varianti che possono parzialmente ridurre l'efficacia dei vaccini attualmente disponibili, le Regioni e province autonome sono invitate ad adottare, indipendentemente dai valori di incidenza, il livello di mitigazione massimo a scopo di contenimento, si legge nella bozza del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità e ministero della Salute.

De Luca: Campania ormai in zona rossa

«Siamo ormai in zona rossa perché il livello di contagio non si può più reggere. È evidente che bisogna prendere misure eccezionali», ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. «Come è del tutto evidente siamo arrivati alla terza ondata in tutta Italia, per la Campania, da oltre una settimana registriamo sui 2.500 nuovi postivi al giorno che significa che dovremo fare il tracciamento dei contatti per almeno 25mila persone è evidente che in queste condizioni diventa impossibile», ha aggiunto.

I contagi stanno pericolosamente risalendo in Italia. L'indice Rt medio nazionale ha raggiunto quota 1,06. L'Rt medio, calcolato tra il 10 e il 23 febbraio, sui casi sintomatici va sopra uno per la prima volta in sette settimane. È questo il dato all'esame della cabina di regia che sta effettuando il consueto monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che sarà presentato nel pomeriggio. Il dato della diffusione del Covid è preoccupante perché l'indice Rt arrivato a 1,06 la scorsa settimana era a 0,99.

Brusaferro (Iss): nuova crescita dei casi

«La curva segnala una ricrescita dei casi in Italia, ma la ricrescita non è solo in Italia. Nelle ultima settimane c'è un dato di crescita in Italia e anche l'incidenza sta salendo», ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro

Numeri da zona rossa

Se l'indice Rt non dà l'impressione di una recrudescenza, l'Iss fornisce un altro numero allarmante per comunicare che stiamo assistendo a una «netta accelerazione dell'epidemia». Il numero è l'incidenza nazionale che sfiora i 200 (194,87 per 100.000 abitanti) con una previsione di ulteriore peggioramento: nei prossimi giorni potrebbe raggiungere quota 250. Per capire: questa soglia è quella che fa scattare la chiusura delle scuole e la zona rossa. I dati sono relativi al periodo 22-28 febbraio.

Lockdown a Pasqua, zona rossa nei weekend e coprifuoco alle 20: il piano del governo se esplodono i contagi

L'incidenza nazionale nella settimana di monitoraggio, quindi, si allontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull'intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti e anzi si avvicina alla soglia di 250 casi per 100mila abitanti.

Gli ospedali

Altro parametro che rappresenta una spia rossa è il livello di saturazione dei reparti ospedalieri. Sono sempre più sotto stress. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento (26% contro il 24% della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in risalita da 2.146 della settimana scorsa a 2.327 (il dato è riferito al 2 marzo). Aumenta anche il numero di persone ricoverate in aree mediche, passando da 18.295 (23/02/2021) a 19.570 (02/03/2021).

Sardegna zona bianca, pronta l'ordinanza: test obbligatori per l'ingresso dei turisti

Scuole in Umbria: chiuse per altre 2 settimane. Variante inglese presente al 51%, 36% la brasiliana

I dati Istat sulla mortalità Covid: Lombardia +111,8% nella prima ondata

Dall'inizio dell'epidemia e fino al 31 dicembre 2020 il contributo dei decessi Covid-19 alla mortalità per il complesso delle cause è stato, a livello medio nazionale, del 10,2% con differenze fra le varie ripartizioni geografiche (14,5% del Nord, al 6,8% del Centro e al 5,2% del Mezzogiorno) e fasce di età (4,6% del totale nella classe 0-49 anni, 9,2% in quella 50-64 anni, 12,4% in quella 65-79 anni e 9,6% in quella di ottanta anni o più). Lo evidenzia il Rapporto Iss-Istat "Impatto dell'epidemia Covid sulla mortalità 2020". Nell’anno 2020 il totale dei decessi per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo dopoguerra: 746.146 decessi, 100.526 decessi in più rispetto alla media 2015-2019 (15,6% di eccesso). Volendo dunque stimare l’impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale, è più appropriato considerare l’eccesso di mortalità verificatosi tra marzo e dicembre 2020. In questo periodo si sono osservati 108.178 decessi in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019 (21% di eccesso).

📊QUINTO RAPPORTO #ISS-#ISTAT SU MORTALITÀ ⚫️ 746.146 decessi nel 2020: picco massimo in Italia da secondo dopoguerra

🦠 75.891 morti #Covid19 tra febbraio e dicembre (incidenza media nazionale del 10,2%) 🔎 I dati⤵️https://t.co/p7oa3L31Uc@istat_it #Covid19italia pic.twitter.com/DIWzuxLogs — Istituto Superiore di Sanità (@istsupsan) March 5, 2021

Il bilancio della prima fase dell'epidemia, in termini di eccesso di decessi, è particolarmente pesante per la Lombardia (+111,8%); per tutte le altre regioni del Nord l'incremento dei morti del periodo marzo-maggio 2020 è compreso tra il 42% e il 47%; solamente il Veneto e il Friuli Venezia Giulia hanno un eccesso di decessi più contenuto (+19,4% e +9,0%). Al Centro si evidenzia il caso Marche (+27,7%), regione che si distingue rispetto all'incremento medio (+8,1%).

Nella seconda ondata, si rileva,si hanno cambiamenti negli eccessi di mortalità. In alcune regioni l'eccesso di mortalità dell'ultimo trimestre del 2020 supera quello della prima ondata Covid (marzo-maggio 2020): in Valle d'Aosta (+63,7% rispetto al +42,6% di marzo-maggio), in Piemonte (+53% rispetto al +47,5%), in Veneto (+44,4% rispetto al 19,4%), in FVG (+45,6% a fronte del +9,0%), nella PA di Trento (65,4% vs 53,1%). Al contrario, l'eccesso di mortalità ottobre-dicembre sulla media dello stesso periodo per 2015-2019, è più basso di quello della prima ondata in Lombardia (+37,1% contro al +111,8%), E-R (+25,4% sul +43,6%), Liguria (+33,9 contro +42,2%) e nella PA Bolzano (+39,1% rispetto a +45,4%).

Ultimo aggiornamento: 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA