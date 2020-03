Coronavirus, Luis Sepulveda in coma: respirazione assistita

Coronavirus, Luis Sepulvéda è in coma con la respirazione assistita dopo aver contratto il virus, come riporta la stampa spagnola. Lo scrittore cileno era stato contagiato durante la partecipazione ad un festival letterario in Portogallo e aveva annunciato al mondo di essere risultato positivo al tampone insieme alla moglie. Si trova nell'Ospedale Universitario Centrale delle Asturie (HUCA) ad Oviedo e il suo è stato il primo caso diagnosticato in Asturia.

L'autore di "Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare" e del "Il vecchio che leggeva storie d'amore", ha contratto il virus durante la sua partecipazione ad un festival della letteratura che si è tenuto dal 18 febbraio per cinque giorni a Povoa de Varzim, nei pressi della città di Porto.

Al rientro a Gijón, nelle Asturie, il 70enne ha iniziato a manifestare i sintomi della sindrome respiratoria da nuovo coronavirus ed è stato ricoverato in ospedale il 27 febbraio. La moglie, la poetessa Carmen Yáñez, di 66 anni, non è in condizioni gravi.



Ultimo aggiornamento: 21:36

