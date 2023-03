Influenza e infarto, rischio di malore aumentato di sei volte dopo 7 giorni dall'infezione: lo studio

Influenza e infarto, le correlazione in uno studio. Il virus influenzale potrebbe scatenare un attacco di cuore nella settimana successiva all'infezione: il rischio di infarto, infatti, aumenta di sei volte subito dopo aver avuto l' influenza. A rivelarlo è uno studio presentato al Congresso Europeo di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive (ECCMID 2023) a Copenhagen. Condotto da Annemarijn de Boer presso il Julius Center for Life Sciences and Primary Care, UMC di Utrecht, in particolare lo studio ha rilevato che le persone a cui è stata diagnosticata l' influenza hanno una probabilità sei volte maggiore di avere un attacco cardiaco nella settimana successiva al test del virus rispetto all'anno precedente o a quello successivo all'infezione.

Roma, antibiotici per bambini introvabili nelle farmacie: ecco l'elenco dei medicinali irreperibili (anche diuretici e antidepressivi)