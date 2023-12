Infarto e stress, donne più a rischio: sintomi depressivi nel 40% delle pazienti nella fase acuta della malattia

Qualche giorno fa Roberto Scarnecchia, ex calciatore di Roma, Napoli e Milan negli anni 70, ha rischiato di morire a causa di un infarto miocardico insorto all’improvviso. Tra le cause citate dallo stesso calciatore figura lo stress. Ed effettivamente l’associazione tra stress, depressione e malattie coronariche è conosciuto da tempo. Il rapporto tra fattori psico-sociali e cardiopatie è stato documentato così come è provato il ruolo che tale rapporto gioca in particolare tra le donne.