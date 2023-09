Covid, le mascherine possono tornare? In Italia aumentano i contagi: le regole sull'isolamento. In arrivo una circolare sui tamponi

Potremmo dover tornare a usare le mascherine? La risposta è sì perché i contagi da Covid sono in aumento: l'Italia , già una settimana fa (1° settembre 2023, ndr) risultava essere il secondo Paese europeo per numero di contagi. Ha registrato in 4 settimane 26.998 nuove infezioni, corrispondenti a un +81%. Ne abbiamo scritto recentemente qui. Dobbiamo allarmarci? No. Prendere precauzioni? Sì, come quelle che abbiamo imparato a prendere in questi anni. È importante proteggere soprattutto le persone che hanno già delle patologie e per le quali, quindi, un'infezione Covid rappresenta un rischio. Come cambieranno le regole, allora? Quali provvedimenti sta studiando il Ministero della Salute? E soprattutto, quali sono le regole in vigore in questa fase se si risulta positivi al Covid? Cerchiamo di fare chiarezza.