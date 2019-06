Viagra femminile, via libera negli Usa alla pillola che aumenta il desiderio

In America arriva il

viagra rosa

. L'ente statunitense per il controllo dei farmaci, Fda, ha dato il via libera a Vyleesi, una sorta di v

iagra femminile

che agisce contro il calo del desiderio nelle donne pre-menopausa. Il trattamento, spiega il comunicato della casa produttrice, la Palatin technologies, è destinato alle pazienti con un basso desiderio sessuale e un conseguente stress che non sono attribuibili ad altre condizioni mediche o psicologiche. Il principio attivo è il bremelanotide, che agisce su alcuni recettori cerebrali coinvolti nel desiderio sessuale, e viene assunto con una autoiniezione nell'addome almeno 45 minuti prima dell'attività sessuale, con l'Fda che ne sconsiglia l'uso per più di otto volte al mese.



Nei test clinici il 25% delle donne che l'hanno usato hanno riportato un aumento di almeno 1,2 punti su una scala da uno a 6 della libido, che si è avuto invece nel 17% di quelle che hanno avuto un placebo. Questo è il secondo trattamento approvato dall'Fda per il problema, con il primo, chiamato Addyi, che deve invece essere preso tutti i giorni e non può essere assunto insieme all'alcol. «Approssimativamente 6 milioni di donne soddisfano i criteri per il disordine ipoattivo del desiderio sessuale - si legge nella nota -. La sensibilizzazione delle pazienti e la comprensione del problema rimangono basse, e poche donne cercano o ricevono un trattamento».

