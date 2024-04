Salute della donna, sabato Fiume in rosa: screening gratuiti in 36 città. Carla Vittoria Maira: «Riconoscere cure specifiche»

Accesso a informazioni e a screening gratuiti grazie all'adesione di numerosi ospedali, strutture sanitarie e associazioni. Sono le iniziative in occasione della nona Giornata Nazionale della Salute della Donna, il 22 aprile, a Roma e in diverse città italiane, nel giorno del compleanno di Rita Levi Montalcini. Tutta la settimana, dal 18 al 24 aprile sarà dedicata al promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile, attraverso gli ospedali con il Bollino Rosa (bollinirosa.it). Ma già da questo week-end, un evento accenderà un faro sulla salute al femminile. Ad organizzarlo è la Fondazione Atena onlus che ha nella vicepresidente Carla Vittoria Maira una vera forza motrice per l’informazione relativa alla prevenzione e alla cura delle patologie che riguardano le donne, dalla nascita alla senescenza. Vicepresidente della Fondazione e presidente del Comitato Atena donna, da lei istituito, è sempre in prima linea al fianco delle donne. E lo sarà anche sabato 13 aprile dove ci saranno tanti screening gratuiti nelle iniziative messe in campo proprio da Atena Donna.

A cominciare dalla regata "Fiume in rosa", in 36 località d'Italia: l'evento vede la collaborazione con Kearney, Recordati e Usi. Madrina della Giornata l'attrice Rocío Muñoz Morales, testimonial Antonio Rossi ex canoista italiano, classe 1968, campione olimpico e mondiale nel kayak velocità. A Roma appuntamento alle 11.30 al Circolo Canottieri Aniene.

MINISTERO DELLA SALUTE

Il 22 aprile il Ministero della Salute, partner dell’iniziativa, accoglierà le donne a Roma alla Casa del Cinema di Villa Borghese in un evento con il ministro Orazio Schillaci. «La Giornata ha lo scopo di far luce sulla questione femminile. È importante sottolineare la necessità di creare una cultura che riconosca le specificità del corpo femminile e le includa nella pratica medica, consentendo così alle donne di superare il divario che le penalizza», afferma Carla Vittoria Maira, presidente di Atena Donna.

Atena Donna ha avviato un percorso di volontariato sanitario attraverso una serie di convegni aperti al pubblico, con medici e giornalisti, per avvicinarsi alle donne più fragili che spesso non possono permettersi cure e visite specialistiche approfondite, per informarle sui temi che riguardano la loro salute. Gli incontri si svolgono nelle zone più popolari, per diffondere la cultura della prevenzione, al fine di contribuire ad affrontare il tema della salute della donna in un’ottica di educazione permanente.

Grazie alla collaborazione con ITA Airways - spiega una nota - il logo di Atena Donna affiancato dal claim #laprevenzioneprendequota sarà posizionato su un aeromobile che volerà su tratte nazionali.