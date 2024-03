Cancro al seno, al via l’indagine Andos sulla tossicità finanziaria: il 26% delle donne soffre conseguenze economiche dalla malattia

Sarà realizzata dall’ANDOS in collaborazione con “CREA Sanità” un’indagine sulla tossicità economica che interessa le donne con cancro al seno. L’Associazione accende i riflettori sugli effetti economici e finanziari della malattia, attraverso un questionario realizzato con CREA Sanità che sarà somministrato alle donne operate al seno su tutto il territorio nazionale. Iniziativa annunciata dalla Presidente dell’ANDOS Nazionale, Flori Degrassi, durante il talk organizzato dall’Osservatorio MOHRE dal titolo “Effetti Collaterali” che ha puntato i riflettori sulle complicanze economiche che pesano sulle donne e le loro famiglie.

«La tossicità finanziaria interessa anche i pazienti di sistemi sanitari universalistici come il nostro» – spiega infine Francesco Perrone, Presidente AIOM. «Abbiamo già dimostrato, in uno studio su 3.760 cittadini con tumore in Italia, che al momento della diagnosi il 26% deve affrontare problemi di natura economica e il 22,5% peggiora questa condizione di disagio durante il trattamento.

«Per questo motivo – commenta Degrassi – ANDOS e CREA Sanità hanno predisposto un’indagine che affianca all’analisi del Professor Perrone la valutazione di situazioni di fragilità psicologica, familiare e sociale delle donne operate di carcinoma mammario, con l’obiettivo di orientare l’intervento dell’Associazione a supporto di queste donne, attraverso l’azione degli oltre cinquanta comitati diffusi su tutto il territorio nazionale». «Le differenze economiche tra uomini e donne non si fermano alla retribuzione e alla carriera ma emergono anche di fronte ad una diagnosi di cancro, le differenze di reddito aumentano la sofferenza economica se è la donna ad ammalarsi - sottolinea Simona Saraceno, Presidente del Comitato ANDOS di Roma, che prosegue - essere donna è un fattore di rischio primario per la tossicità finanziaria: un recente studio di Jama Network Open 1 ha calcolato la presenza di difficoltà economiche nel 35,3% delle donne con cancro al seno dei paesi ad alto reddito e nel 78,8% di quelli a medio reddito».

«I problemi economici, la perdita del lavoro o del reddito, i debiti preesistenti o contratti in occasione della malattia rientrano tra i determinanti sociali di salute» sottolinea Johann Rossi Mason, Direttrice del MOHRE e promotrice dell’evento «Le condizioni e i contesti di vita hanno un peso sia sul rischio di ammalarsi che sulla possibilità di sopravvivenza. Basti pensare che uno studio appena pubblicato su Journal of Public Health ha evidenziato che circa il 25% dei decessi per cancro interessa persone con basso livello di istruzione». «Lo “stress finanziario” che influisce anche sulla salute a lungo termine, sull’aderenza alle cure, la capacità di seguire corretti stili di vita e fare controlli periodici si somma allo stress cronico determina quello che viene chiamato “carico allostatico” capace di peggiorare la salute globale. Strumenti come il test PROFFIT (Patient Reported Outcome for Fighting Financial Toxicity) 2 possono misurare questo disagio e orientare misure di sostegno ad hoc come supporto psicologico gratuito e l’ampliamento della copertura del SSN per alcune spese, in modo da dare a tutti le stesse opportunità di accesso» conclude Rossi Mason.

«Problematiche relative all’accesso alle prestazioni e alla presa in carico, spesa privata, effetti sulle capacità di acquisto e andamento della qualità della vita delle donne operate al seno sono le aree sulle quali indagherà la survey realizzata con ANDOS – ha spiegato il Professor Federico Spandonaro, economista e presidente del comitato scientifico di CREA Sanità – con l’obiettivo di misurare, attraverso la rete territoriale dell’Associazione l’incidenza del fenomeno di impoverimento causato dalla malattia su questo specifico target».