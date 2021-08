Giovedì 19 Agosto 2021, 14:34

Chi ha contratto la Sars 20 anni fa e oggi si vaccina contro il Covid ottiene un formidabile scudo immunitario, anche contro le varianti. La combo Sars e vaccino anti Covid sembra una situazione molto favorevole. Quel coronavirus di 20 anni che provocava la Sars, e che seminò il panico come oggi il Covid, ha ucciso il 10% delle 8000 persone che si sono infettate. Ma l'epidemia del 2003 di sindrome respiratoria acuta grave (Sars) può aver lasciato un dono. Gli ex pazienti che hanno avuto la Sars e che sono stati vaccinati contro il Covid-19 sembrano in grado di respingere tutte le varianti di SARS-CoV-2 in circolazione. I loro formidabili anticorpi possono anche proteggere contro i coronavirus di altre specie che devono ancora fare il salto negli esseri umani.

Un team guidato dallo specialista di malattie emergenti Linfa Wang della Duke-NUS Medical School di Singapore ha identificato otto sopravvissuti alla Sars che hanno recentemente ricevuto due dosi di vaccino Covid-19 a RNA messaggero. In provetta, gli anticorpi hanno potentemente neutralizzato un primo ceppo di SARS-CoV-2 così come SARS-CoV, il virus che ha causato la Sars. Il team ha inoltre scoperto che questi anticorpi neutralizzanti hanno funzionato bene contro le varianti Alpha, Beta e Delta della SARS-CoV-2 e hanno ostacolato cinque coronavirus correlati che si trovano nei pipistrelli e nei pangolini e che potenzialmente potrebbero infettare l'uomo.

La dimostrazione di questo studio di immunità ad ampio spettro contro i sarbecovirus - un sottoinsieme di coronavirus che include le cause della Sars e della Covid-19 - è «una notizia sorprendente e molto buona», dice a Science Priyamvada Acharya, un biologo strutturale della Duke University che lavora sulla ricerca del vaccino contro i pancoronavirus e non è stato coinvolto nel nuovo studio. «Questo documento fornisce una prova di principio che un vaccino contro il pansarbecovirus è possibile». Vuol dire anche la messa a punto di un vaccino che funziona contro tutti i coronavirus.

Sars-CoV e Sars-CoV-2 sono identici per circa l'80%, ed entrambi iniziano le infezioni quando la loro proteina di superficie, lo spike, si lega al recettore cellulare umano. «Per testare questa possibilità, il team di Wang ha confrontato gli anticorpi neutralizzanti dei sopravvissuti alla Sars - tutti operatori sanitari di Singapore - con quelli dei pazienti di Sars che non avevano ricevuto il vaccino Covid-19. Il team di Wang ha anche analizzato gli anticorpi in altri tre gruppi: persone non vaccinate che avevano attualmente il Covid-19, insieme a persone vaccinate che erano guarite dalla Sars-CoV-2 o non erano mai state infettate da quel virus. I sopravvissuti alla Sars vaccinati sono stati l'unico gruppo i cui anticorpi hanno neutralizzato 10 diversi coronavirus. E i livelli degli anticorpi neutralizzanti erano relativamente alti contro ciascuno di essi.

