Vaccino, arriva in Ghana il primo carico di Covax

Il Ghana ha ricevuto oggi il primo carico di vaccini contro Covid-19 mediante l'iniziativa multilaterale Covax, istituita con l'obiettivo di assicurarne un equo accesso globale e attraverso la quale saranno consegnate oltre due miliardi di dosi entro la fine dell'anno. «Siamo lieti che il Ghana sia il primo Paese a ricevere i vaccini contro Covid-19 da Covax», ha dichiarato l'Unicef, che ha organizzato il carico da Mumbai, in una nota congiunta con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), entrambe sostenitrici di Covax.

Nella dichiarazione si aggiunge che le 600 mila dosi di vaccini AstraZeneca-Oxford prodotti dall'indiano Serum Institute sono parte di una tranche iniziale di consegne «dirette a diversi Paesi di basso e medio reddito». Covax ha aggiunto che mira a consegnare al Ghana 2.412.000 dosi di vaccino. Secondo i media locali, il Paese ha autorizzato anche vaccini prodotti in India o quello russo, Sputnik V. Gli operatori sanitari e altro personale in prima linea saranno tra i primi a ricevere i vaccini. Il Ghana registra a oggi 81.245 contagi e 584 decessi, ma si pensa che i dati siano sottostimati per il basso numero dei test eseguiti.

Cos'è Covax

Covax è un'iniziativa multilaterale dell'Onu, ed è uno dei tre pilastri del programma Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT). Lanciato in aprile 2020 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Commissione Europea e la Francia, il programma ha creato una collaborazione globale per accelerare lo sviluppo, la produzione e la parità di accesso per tutti i paesi a strumenti innovativi di diagnosi, trattamenti e ai vaccini contro il COVID-19. In particolare, Covax mira ad accelerare lo sviluppo e la produzione di vaccini COVID-19 e ad assicurarsi che raggiungano i paesi più poveri del mondo. Come sottolinea UNICEF, vaccinare il mondo contro il nuovo coronavirus rappresenta la più grande operazione di approvvigionamento e fornitura di vaccini nella storia.

