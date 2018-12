Meditare aiuta a mangiare in modo più corretto e dimagrire

Unire qualche esercizio di meditazione alla dieta potrebbe potenziarne gli effetti dimagranti: infatti uno studio clinico pilota pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism ha dimostrato che tecniche di meditazione mindfullless aiutano a dimagrire. La ricerca è stata condotta da Petra Hanson dell'università di Warwick e ha coinvolto 53 pazienti tutti arruolati in un programma di dimagrimento della durata di sei mesi.



Una parte (33 pazienti) del campione oltre a seguire la dieta ha anche frequentato 4 lezioni di mindfullness, imparando pratiche di meditazione e la terapia cosiddetta della ''mente compassionevole'' contro l'eccesso di autocritica e per aumentare la fiducia in se stessi. Ebbene rispetto ai 20 pazienti che hanno solo seguito la dieta, a distanza di sei mesi coloro che avevano anche frequentato le classi di mindfullness erano dimagriti in media quasi tre chili in più a parità di programma di dimagrimento seguito.





I questionari che abbiamo somministrato ai pazienti indicano che l'allenamento mindfulness può aiutare a migliorare il loro rapporto col cibo

sostiene Hanson.

Gli individui che hanno completato il corso mindfulness dicevano di essere migliorati nel pianificare i pasti e di avere acquisito più fiducia nelle proprie capacità di portare avanti la dieta. Simili corsi - conclude - potrebbero essere rivolti a una più ampia popolazione magari trasformandoli in strumenti digitali alla portata di tutti

La pratica Mindfulness ha un enorme potenziale come strategia per raggiungere e mantenere salute e benessere

ha dichiarato il coordinatore del lavoro Thomas Barber del Warwickshire Institute for the Study of Diabetes Endocrinology and Metabolism presso le University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust.

