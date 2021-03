DiaSorin, via libera dagli Usa ai test anti-Covid nei pazienti sintomatici

Un altro passo avanti nella lotta al Covid: DiaSorin ha ricevuto l'autorizzazione ad uso di emergenza (Eua) dalla Food and Drug Administration (Fda) negli Usa per il test Liaison Sars-CoV-2 per l'omonimo antigene in pazienti sintomatici.

Varianti Covid, due algoritmi per scoprire come nascono. «Così potremo intercettarle prima che si diffondano»

APPROFONDIMENTI IL TEMA Aspirina efficace contro il Covid? Meno morti e ricoveri in terapia... LA RICERCA Covid, la carenza di Vitamina D può aggravare i sintomi: ecco... FOCUS Smart working, fra stress e distrazioni la giornata lavorativa si... LO STUDIO Test rapidi Covid, come funzionano: pro e contro. Arriva nuovo... STUDIO BRITANNICO Long Covid, «dopo 5 mesi il 70% dei pazienti non si è... ASTRAZENECA AstraZeneca, nello stabilimento di Anagni lotti di vaccino destinati... LA POLEMICA AstraZeneca aggiorna i dati ufficiali sul vaccino: per gli over 65... PREVENZIONE Influenza, vaccino: «Riduce del 25% il rischio di contrarre il... GRAN BRETAGNA Covid, la variante inglese colpisce cani e gatti? «Sospetti su...

Aspirina efficace contro il Covid? Meno morti e ricoveri in terapia intensiva, molti studi lo confermano

Già disponibile nel mercato Usa e oggetto di notifica della Fda dallo scorso 26 ottobre, è «uno dei primi test» per «identificare la presenza di antigeni della proteina nucleocapside del Sars-CoV-2», afferma il Gruppo. Inoltre «è in grado di diagnosticare l'infezione acuta da Covid-19» con i tamponi.

Covid, la carenza di Vitamina D può aggravare i sintomi: ecco perché

© RIPRODUZIONE RISERVATA