Varianti Covid, due algoritmi per scoprire come nascono. «Così potremo intercettarle prima che si diffondano»

Due algoritmi per prevedere e studiare l'evoluzione delle varianti, come quella inglese, sudafricana e brasiliana del Covid. Sono stati sviluppati in Italia dal gruppo di ricerca coordinato da Alex Graudenzi, dell'Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare (Ibfm) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Al lavoro, pubblicati in due studi sulle riviste Patterns e iScience, hanno collaborato Marco Antoniotti, del Dipartimento di informatica, Sistemistica e Comunicazione dell'Università di Milano-Bicocca, e Rocco Piazza, del Dipartimento di medicina e chirurgia dello stesso ateneo.

