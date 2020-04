​Coronavirus, Oms: «Sulle superfici solo ore. Nessuna prova che cani e gatti lo trasmettano»

«Il covid19 resta sulle superfici solo ore. E non c'è nessuna prova che cani e gatti lo trasmettano». Un alto funzionario dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Richard (Rick) Brennan, ha sottolineato che allo stato delle conoscenze attuali si deve affermare che il coronavirus può rimanere sulle superfici solo per alcune «ore», e quindi non per giorni. Inoltre non ci sono prove che animali domestici come cani e gatti possano trasmettere il Covid-19 all'essere umano. «Recenti studi hanno mostrato che il Covid può rimanere sulle superfici per ore, a seconda delle superfici», ha ricordato Brennan, Direttore delle operazioni d'emergenza dell'Oms per la regione del Mediterraneo orientale.

Ma «il messaggio-chiave» a questo proposito è che si tratta solo di una «questione di ore, non di giorni o settimane», ha aggiunto in una conferenza stampa virtuale tenuta dal Cairo. «Ci sono informazioni su singoli animali cui viene diagnosticata la malattia», ha ricordato ancora il funzionario. Però «in questa fase non abbiamo prove» che il fenomeno sia «diffuso e certamente» non è provato «che ad esempio animali da compagnia la trasmettano all'uomo», ha aggiunto Brennan.

LEGGI ANCHE --> Coronavirus, a Wuhan si allentano le restrizioni

Nella lotta al coronavirus 'non basta quello che fanno i governi, bisogna coinvolgere le comunità, dando informazioni corrette e aggiornate, evitando che circolino voci e informazioni scorrette'. Inoltre, come ha più volte detto l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), bisogna mettere in atto misure 'urgenti, organiche e onnicomprensivè, prendendo esempio da Paesi che, come la Cina, sono riusciti ad arginare la diffusione del Covid-19.. Lo ha detto Richard Brennan, direttore per l'emergenza regionale dell'Oms durante una conferenza al Cairo, in Egitto, sottolineando che le misure vanno dal lavarsi le mani, al distanziamento sociale, alla chiusura di negozi e ristoranti, fino a lockdown totali. A questo si aggiungono misure sanitarie come l'aumento dei test per rilevare i contagi, la protezione di medici e operatori sanitari e lo studio sempre più approfondito delle caratteristiche del virus. 'L'esperienza cinese ci lascia degli insegnamenti, a partire dalla necessità di identificare in modo tempestivo i contagi e di rafforzare la sorveglianzà, ha detto Brennan, sottolineando che può essere utile anche 'isolare rapidamente i malati, anche quelli non in condizioni gravi, e metterli in strutture di isolamento temporaneò. Per quanto riguarda la regione del Mediterraneo Orientale, che include 22 Paesi, Brennan ha ricordato che 'l'Iran è il Paese più duramente colpito, ma abbiamo visto un appiattimento della curva dei contagi e forse un rallentamento dei nuovi contagi e questo è incoraggiante. Abbiamo ancora un'opportunità nella regione'.

© RIPRODUZIONE RISERVATA