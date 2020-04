Coronavirus, Nature: molto contagioso anche con sintomi lievi

Il coronavirus può essere trasmesso in modo efficiente anche da parte di chi ha sintomi lievi perché riesce a moltiplicarsi con facilità anche nelle alte vie respiratorie. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Nature e condotta in Germania, dal gruppo dell'Università Charité di Berlino diretto dal virologo Christian Drosten.

La malattia di Coronavirus - spiega l'astratto - è un'infezione acuta del tratto respiratorio emersa alla fine del 2019. I primi focolai in Cina hanno interessato il 13,8% dei casi (gravi) e il 6,1% con percorsi critici. Questa presentazione severa corrisponde all'uso di un recettore del virus che si esprime principalmente nel polmone. Provocando la comparsa precoce di sintomi gravi, si ritiene che questo stesso tropismo del recettore abbia determinato la patogenicità, ma abbia anche aiutato il controllo della sindrome respiratoria acuta grave (SARS) nel 2003.

Tuttavia, ci sono segnalazioni di casi COVID-19 con lievi sintomi del tratto respiratorio superiore, che suggeriscono il potenziale di trasmissione pre o oligosintomatica. Vi è un urgente bisogno di informazioni sulla replicazione, l'immunità e l'infettività del virus specifico del sito corporeo. La diffusione del virus faringeo è stata molto elevata durante la prima settimana di sintomi. Il virus infettivo è stato prontamente isolato dai campioni derivati ​​dalla gola e dai polmoni, ma non dai campioni di feci, nonostante l'elevata concentrazione di Rna del virus. Il sangue e l'urina non hanno mai prodotto virus.

La replicazione attiva nella gola è stata confermata da intermedi Rna replicativi virali nei campioni di gola. Popolazioni di virus distinte in sequenza sono state costantemente rilevate nei campioni di gola e polmone dallo stesso paziente, dimostrando una replicazione indipendente. Lo spargimento di Rna virale dall'espettorato ha superato la fine dei sintomi. La sieroconversione si è verificata dopo 7 giorni nel 50% dei pazienti (14 giorni in tutto), ma non è stata seguita da un rapido declino della carica virale.

Ultimo aggiornamento: 13:12

