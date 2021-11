Anticorpo contro tutti i coronavirus: limita le infezioni, anche quelle del Covid

Un anticorpo in grado di limitare le infezioni da una varietà di coronavirus, compreso il il SarsCoV2 responsabile della pandemia di Covid-19. È quanto è stato identificato e testato dal Duke Human Vaccine Institute. La scoperta è sta pubblicata sulla rivista Science Translational Medicine.

Anticorpo contro i coronavirus, lo studio

L'anticorpo è stato testato su modelli animali presso l'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill. Dalla ricerca è emerso che l' anticorpo «ha un potenziale terapeutico per l'attuale epidemia». I ricercatori lo hanno isolato dal sangue di un paziente che era stato infettato dal virus Sars-CoV-1 originale, che causò l'epidemia di Sars nei primi anni 2000, e da quello di un paziente con Covid-19.

Identificati più di 1.700 anticorpi

Nel lavoro sono stati identificati più di 1.700 anticorpi che il sistema immunitario produce per legarsi a siti specifici su virus specifici per bloccare l'agente patogeno dalle cellule infettanti. Tra questi, i ricercatori della Duke hanno trovato 50 anticorpi che avevano la capacità di legarsi sia al virus Sars-CoV-1 che al Sars-CoV-2, quello che causa la Covid-19. Ulteriori analisi hanno scoperto che uno di questi anticorpi è risultato particolarmente potente, in grado di legarsi a una moltitudine di coronavirus animali oltre ai due agenti patogeni che infettano l'uomo.