Vaccino, dopo lo stop ora gli Usa raccomandano l'uso di Johnson&Johnson

Le autorità sanitarie Usa hanno revocato la sospensione della somministrazione del vaccino monodose Johnson&Johnson.

Use of the one-shot Johnson & Johnson Covid vaccine will resume in the U.S. within days, but with a warning added to its label about the risk for a rare blood-clotting disorder that has occurred among young women, the FDA said on Friday. https://t.co/t6r2WArcz4

— The New York Times (@nytimes) April 24, 2021