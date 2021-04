Vaccini, al via le prenotazioni in 5 hub, nuovo centro all'ospedale Pertini

Dopo gli ultimi cinque hub già lanciati o da lanciare nei prossimi i giorni, il Lazio studia un sesto grande centro vaccinale: nascerà all'ospedale Pertini, nelle prossime settimane, una struttura per la somministrazione dei vaccini, che guardi anche ai comuni della cintura Est della Città Metropolitana.

#VacciniCovid - Ieri superato il record delle vaccinazioni nel Lazio con 36.379 somministrazioni in 24 ore.

Siamo proiettati al raggiungimento delle 40 mila somministrazioni giornaliere. pic.twitter.com/k3OrEIKtF7 — Regione Lazio (@RegioneLazio) April 23, 2021

Prenotazioni aperte

Intanto sono aperte le prenotazioni per i nuovi hub, cioè quelli di Roma Cinecittà studios (via Lamaro 12 dove viene somministrato Pfizer), Porta di Roma (Pfizer), via Quirino Majorana (Pfizer), Tor Vergata (con i monodose Johnson&Johnson) e il "drive in" all'outlet di Valmontone (J&J). La Regione si dice certa di arrivare a breve a 40mila somministrazioni al giorno contro le 36mila di questa ultima settimana.

