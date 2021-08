Vaccino e immunità di gregge, Burioni: «Bisogna andare oltre il 90% di copertura»

Giovedì 19 Agosto 2021, 14:48 - Ultimo aggiornamento: 14:52

Per raggiungere l'immunità di gregge dal Covid bisogna andare oltre il 90% di persone vaccinate. Lo dice Roberto Burioni su Twitter. «Prendiamo coscienza che con un virus così contagioso bisogna (come minimo) superare il 90% di copertura. Come riuscirci è problema nostro, al virus non interessa». Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. «In Italia - ricorda Burioni - il 58% della popolazione è vaccinato. Una copertura troppo bassa per stare tranquilli».

In Italia il 58% della popolazione è vaccinato. Una copertura troppo bassa per stare tranquilli. Prendiamo coscienza che con un virus così contagioso bisogna (come minimo) superare il 90% di copertura. Come riuscirci è problema nostro, al virus non interessa. pic.twitter.com/DaCkEtiI3q — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) August 19, 2021

E sull'obbligo di avere il Green pass per accedere in mensa Burioni commenta così: «Nel 1973 a Napoli scoppiò un’epidemia di colera. Siccome lo Stato cincischiava, i sindacati aprirono autonomamente i primi centri per le vaccinazioni nelle Case del Lavoro. Fu vaccinato un milione di persone in 7 giorni. Altri tempi».