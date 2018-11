Un italiano su tre cerca online notizie su dieta e cancro: allarmanti le informazioni false

Un italiano su 3 cerca online notizie corrette sulla dieta in relazione al cancro. L'alimentazione, intesa come strumento di prevenzione e 'curà dei tumori, è l'argomento più cliccato. Seguono le terapie alternative e cause e rimedi alle neoplasie. Ma sulla rete è allarmante il dilagare di fake news relative ai tumori. A scattare questa fotografia sul complesso rapporto tra informazione, internet e cancro sono la Fondazione Aiom l'Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom).



In occasione del suo XX Congresso nazionale, la società scientifica presenta infatti i primi dati relativi al portale anti-fake news www.tumoremaeveroche.it. Più del «50% degli internauti italiani sostiene di essere confuso a causa delle troppe informazioni di salute che è possibile trovare sul web - afferma Fabrizio Nicolis, presidente Fondazione Aiom -. È estremamente preoccupante l'attuale disinformazione sul cancro. In Rete si legge di tutto: presunte cure miracolose come quella Di Bella, consigli errati di prevenzione o addirittura teorie complottistiche circa l'origine delle principali neoplasie. Vogliamo fornire una guida online costantemente aggiornata». Dopo 3 mesi di ricerca, rileva inoltre Massimo Di Maio, direttore dell'Oncologia dell'Ospedale Mauriziano di Torino, «abbiamo scoperto un quadro allarmante. Solo sull'alimentazione abbiamo individuato 400 bufale a cui vanno aggiunte le 175 sulle cure alternative e più di 160 sulle cause del cancro».



Secondo gli ultimi studi, ben il 30% dei casi di cancro è riconducibile all'alimentazione: «È particolarmente importante riuscire a fornire ai cittadini notizie attendibili su questo tema - sottolinea Stefania Gori, presidente nazionale Aiom -. Attraverso una dieta sana ed equilibrata possiamo ridurre del 16% il rischio di insorgenza dei tumori allo stomaco, endometrio, esofago, colon-retto, bocca, faringe e laringe. Molte delle domande che ci arrivano riguardano i 'supercibì. Sul web sono riportante news su improbabili capacità anti tumorali di limone, caffè, zenzero, miele, olio di cannabis o di cocco o succo alla barbabietola. La ricerca ha però evidenziato in modo chiaro - avverte - che non esistono cibi in grado di proteggere in maniera assoluta. Tuttavia va ribadito quanto sia importante la dieta nella prevenzione oncologica».



E le

bufale

rappresentano una minaccia innanzitutto per i pazienti, come afferma Claudia Santangelo, presidente dell'Associazione di pazienti 'Vivere senza stomaco. Si può': «Fosfoetanolammina sintetica, acqua di Alessiani, urinoterapia e bicarbonato sono solo alcune delle 'curè contro il cancro di cui certi ciarlatani tessono le lodi sulla Rete. Oggi in Italia, invece, sei malati su dieci riescono a sconfiggere i tumori grazie a terapie realmente efficaci e a diagnosi precoci». L'informazione, così come la prevenzione, conclude Santangelo, «sono due ulteriori armi che abbiamo a disposizione ed i media digitali se usati correttamente possono promuovere una corretta cultura su malattie in costante crescita in tutta Europa come quelle oncologiche

».