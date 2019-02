Un salto con il delfino per aiutare i bimbi con il diabete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' partita una campagna di sensibilizzazione dedicata a tutti i bambini affetti da diabete e alle loro famiglie. L'iniziativa, ideata da Monica Priore, atleta e diabetica di tipo 1, nasce dal suo ultimo libro “Il Grande Salto” che Monica, attraverso la metafora di un delfino molto speciale, cercherà di sostenere nel processo di accettazione della malattia.“Favoliamo con Denny”, è questo il nome dell’iniziativa che vuole portare in 16 principali reparti di pediatria distribuiti in tutta Italia, la storia del Delfino Denny, un incontro speciale con i bambini, un momento di gioco e racconto animato dai sogni e dalle speranze dei piccoli pazienti. Ma è, soprattutto, un’occasione per sensibilizzare sulla necessità di trovare in sé le risorse per realizzarsi pienamente, nonostante le difficoltà e lo sconforto che una condizione di cronicità può comportare.Monica Priore, autrice della favola, porterà il suo libro in dono ai bambini che incontrerà nei reparti di Pediatria di diversi ospedali in Italia – dalla Lombardia al Piemonte, dal Lazio alla Puglia – in un tour di sedici tappe.«Il delfino alato è una filosofia di vita e con la mia favola ‘Il Grande Salto - Storia di un delfino che ha spiccato il volo’, vorrei riuscire a trasmettere questa filosofia ai più piccoli, perché loro hanno la mente libera da pregiudizi, paure e sono in grado di sognare. – afferma Monica Priore – La vita è come le montagne russe, si sale e si scende e nelle discese non guarda in faccia chi sei e quanti anni hai, ma bisogna avere sempre la forza di risalire, e so che i bambini hanno una grande forza interiore».La stessa Monica, che dall’età di cinque anni ha dovuto fronteggiare tutti i problemi che il diabete mellito di tipo 1 ha portato nella sua vita quotidiana, nonostante tutto è riuscita a praticare il nuoto a livello agonistico, collezionando una medaglia dietro l’altra in campionati nazionali e non solo.