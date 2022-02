Pandemia rallenta, report Iss: incidenza e Rt scendono ancora, giù anche le terapie intensive

Scendono ancora, a livello nazionale, l'incidenza settimanale dei casi di Covid-19 e l'indice di trasmissibilità Rt. L'incidenza questa settimana è pari a 1362 ogni 100.000 abitanti (nella settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio) contro 1823 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente (21 al 27 gennaio), dati flusso ministero Salute. Nel periodo 12-25 gennaio 2022, invece, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 (range 0,9 - 0,98), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando è stato pari a 0,97) e al di sotto della soglia epidemica. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale ministero della Salute- Iss.

Scende anche il tasso di occupazione in terapia intensiva e nei reparti di area non critica. Per le intensive è al 14,8% (rilevazione giornaliera al 3 febbraio) rispetto al 16,7% (rilevazione giornaliera al 27 gennaio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 29,5% (rilevazione al 3 febbraio) contro il 30,4% (rilevazione giornaliera al 27 gennaio).

Diminuisce il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (553.860 contro 652.401 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione (17% contro 18% la scorsa settimana). E' stabile invece la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (38%) ed anche la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (45% vs 45%). Lo rileva il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia.

