Mascherina all'aperto: ipotesi stop dal 5 luglio, ma la data dipenderà dal numero dei vaccinati

Via le mascherine all'aperto? L'ipotesi più accreditata è che l'obbligo termini il 5 luglio, ma la data sarà calcolata anche in base alla percentuale di popolazione vaccinata, tenendo conto delle somministrazioni sia per la prima che per la seconda dose. È quanto si apprende in merito alla data che sarà fissata per eliminare l'obbligo della mascherina all'aperto, sul quale è previsto un parere del Cts la prossima settimana.

Stop all'obbligo della mascherina all'aperto

L'ipotesi principale è di introdurre la fine dell'obbligo a inizio luglio, probabilmente lunedì 5. Togliendo la mascherina, bisognerà comunque mantenere il distanziamento se non si è congiunti e va comunque indossata nei luoghi a rischio assembramento. Restano però timori sulla diffusione della variante Delta, in particolare per i vaccinati solo con prima dose, che non sarebbero abbastanza protetti da evitare il contagio.