Covid, l'appello di Andreoni sulla variante Eris: «Con 25 morti al giorno è necessario vaccinarsi. I dati sono preoccupanti»

Il Covid torna a spaventare. I casi di positività diagnosticati e segnalati in Italia nel periodo 9-15 novembre sono «pari a 58 casi per 100.000 abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente», quando era a quota 46 su 100.000. È quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia ministero della Salute-Istituto superiore di sanità (Iss). L'incidenza sale e la preoccupazione per la variante Eris (che è la "versione" del Covid predominante in Italia) anche.

Covid, Andreoni spinge il vaccino

«Siamo ancora intorno ai 25 morti Covid al giorno e la campagna vaccinale purtroppo non decolla.

La campagna che non decolla

Ma perché non è decollata la campagna vaccinale? «Certamente non ci si vaccina anche perché c'è un pò di disorganizzazione - avverte Andreoni - anche questo bisogna sottolinearlo, quindi forse si aggrava ancora di più l'esitazione alla vaccinazione: se è complicato fare il vaccino, diventa ancora più difficile - conclude - per chi non ha magari grandissima voglia di farlo».