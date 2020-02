Coronavirus: l'isolamento volontario prima di andare a scuola, ecco cosa hanno proposto i presidenti di 3 Regioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre Regioni del Nord e una Provincia scrivono al ministero della Salute proponendo una sorta di “isolamento volontario” per tutti i bambini (sia italiani, sia stranieri) provenienti dalla Cina. A firmarla, i governatori del Veneto (Luca Zaia), del Friuli Venezia Giulia (Massimiliano Fedriga), della Lombardia (Attilio Fontana) e il presidente della Provincia autonoma di Trento (Maurizio Fogatti). Sono loro a chiedere a Roberto Speranza di "prevedere un ulteriore elemento di tutela verso i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e gli studenti soggetti ad obbligo scolastico, prevedendo, in via del tutto precauzionale, un periodo di 14 giorni prima del rientro a scuola da parte degli studenti, di qualsiasi nazionalita', italiani compresi, giunti in Italia dalle aree affette della Cina".La richiesta, si legge nella lettera, parte anche a seguito di quanto scritto nel Report n.12 dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), secondo il quale il contagio da soggetto asintomatico di coronavirus è cosa “rara ma possibile". Visto che ancora le informazioni sul comportamento del virus sarebbero non complete, precisano, "è di tutta evidenza che quelle di contenimento sono le uniche misure preventive a nostra disposizione per cercare di limitare la diffusione del virus".