11 Maggio 2021

Pasticcio AstraZeneca, l'Europa non rinnoverà il contratto per le forniture del vaccino inglese anti Covid mentre oltre 200 milioni di dosi devono ancora arrivare e centinaia di migliaia restano nei frigoriferi europei inutilizzate. Come in Italia dove si pone il problema delle fiale inutilizzate. Al punto che stamattina il viceministro Pierpaolo Sileri propone di allargare le maglie della somministrazione: Per il vaccino AstraZeneca «è stata data indicazione di somministrarlo sopra i 60 anni, io aprirei anche alla popolazione sotto i 60 di sesso maschile, fino ad esaurimento progressivo delle scorte». Lo ho affermato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, su RaiNews24. «A febbraio-marzo, io non avrei messo la restrizione a 60 anni, ma l'avrei messa più bassa - ha aggiunto - se avessimo ampliato la platea a febbraio avremmo limitato i danni fra gli anziani».

I dubbi sugli effetti collaterali di AstraZeneca (eventi statisticamente rarissimi), la decisione europea sul contratto hanno finito per sfregiare il vaccino con sospetti e ambiguità che hanno prodotto, e stanno producendo effetti disastrosi sulla campagna vaccinale, perché c'è ormai molto, troppo, scetticismo sul vaccino inglese.

Inadempienze - «Il contratto - spiega un portavoce dell'Esecutivo comunitario - resta in vigore fino alla consegna dell'ultima dose». Non ci saranno dunque rinvii o interruzioni. Le dosi di AstraZeneca previste saranno comunque consegnate fino alla scadenza dell'accordo. Perché la decisione sul contratto? La società non ha rispettato gli impegni contrattuali (ritardi eclatanti nelle consegne) e per questo la Commissione ha anche avviato due azioni legali. L'obiettivo di produrre 150 milioni di dosi al mese è slittato al quarto trimestre 2021. AstraZeneca ha raggiunto soltanto il 7 maggio l'obiettivo di consegne ai paesi membri UE che aveva annunciato per gennaio, pari a 50 milioni di dosi; l'obiettivo iniziale per il 30 giugno, ormai fantascientifico, era pari a 300 milioni di dosi, rivisto in marzo a 100 milioni.

La sfiducia - Il mancato rinnovo, scelta a metà tra la politica e il commerciale, ha indotto ulteriore sfiducia nei confronti del vaccino Vaxzevria da parte dei cittadini europei. «Alcune Regioni hanno somministrate molte meno dosi rispetto ad altre, in Sicilia ad esempio siamo al 51%. Adesso il fatto che non sarà rinnovato il contratto dall' Ue potrebbe comportare ulteriore ritrosia da parte delle persone a fare questo vaccino», commentava ieri il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus.

Pregliasco - E stamattina, durante la stessa trasmissione, anche il virologo Fabrizio Pregliasco esprime lo stesso pensiero: «Purtroppo le negatività verso i vaccini ci sono sempre state. In questo momento si va a vedere il pelo nell'uovo rispetto ad eventi avversi, anziché considerare la complessità e il rischio legato al Covid. Il fatto che la Gran Bretagna abbia vaccinato quasi tutta la popolazione con il vaccino Astrazeneca è un elemento di conferma. Spero che la decisione dell'Ue sia più legata ad aspetti commerciali, perché Astrazeneca non ha rispettato gli accordi». «La comunicazione -ha sottolineato- così cacofonica, diversificata, con questa eccessiva evidenziazione degli eventi avversi ha terrorizzato le persone, ormai la frittata è fatta».

In Norvegia - Un comitato di esperti è stato istituito dal governo norvegese per pronunciarsi sui vaccini anti-Covid di AstraZeneca e Johnson & Johnson. Questo comitato ha raccomandato di rinunciarvi a causa del rischio di effetti collaterali rari ma gravi. «Non raccomandiamo l'uso di vaccini adenovirali nel programma nazionale di immunizzazione», ha detto il capo del comitato Lars Vorland, consegnando il suo rapporto al ministro della Salute Bent Hoie. «La causa sono i gravi effetti collaterali» osservati in una piccola percentuale di persone a cui sono stati somministrati i vaccini, ha aggiunto il medico. Hoie non ha ancora reso nota la posizione del governo. La Norvegia aveva sospeso l'uso del vaccino AstraZeneca per studiarne gli effetti collaterali, rari ma potenzialmente gravi; successivamente anche di Johnson & Johnson. «Se decidiamo di rinunciare per sempre a questi vaccini, non andranno sprecati. Verranno dati ad altri paesi», ha detto Hoie.

