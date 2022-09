Covid, Anthony Fauci: «Servirà un vaccino all'anno». In arrivo MoltoSalute

«Contro il Covid servirà una vaccinazione ogni anno. Non è finita». Anthony Fauci, consigliere medico della Casa Bianca e direttore dell’Istituto nazionale di malattie infettive degli Stati Uniti, parla su MoltoSalute, inserto giovedì in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Punto di riferimento a livello mondiale in questi quasi tre anni di Covid, l’immunologo riflette anche sui nuovi mali: «Vedo la minaccia dei cambiamenti climatici, il persistere di malattie croniche e la cattiva alimentazione. La scienza ha davanti un ampio spettro di minacce da tenere d’occhio». Strategie di convivenza. Nella rubrica “L'identikit” vi spieghiamo le 8 regole d'oro per affrontare il Covid e l'ondata di influenza in avvicinamento.

MoltoSalute fa il punto anche sulla ripartenza di settembre. Per gli esperti della psiche è il mese della malinconia: il September blues si lega anche al rientro dalle vacanze e pure a qualche chilo magari preso proprio durante le ferie, che ci pesa non solo dal punto di vista mentale. A proposito del dopo vacanze, focus sulla pelle: meglio tenere d'occhio macchie e aridità della cute.

I consigli del mese vi raccontano i 5 passi per la camminata metabolica. La rubrica “Vero o falso” affronta il tema del digiuno intermittente rilanciato da Elon Musk: quali sono pro e contro? E poi alimentazione, movimento e lettura: in una parola “appyageing”. Vivere bene l'avanzare degli anni si può e la geriatra conferma: l'età biologica può essere inferiore a quella cronologica, tra dieta mediterranea potenziata, attività fisica e training cognitivo.