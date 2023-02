Variante Bythos cosa è? I casi, i ricoveri e i Paesi in cui è stata identificata

La sigla ufficiale è Xbf ma il suo «nickname» è «Bythos» come l'ittiocentauro personificazione degli abissi marini, busto umano, zampe anteriori di cavallo e coda di pesce. È l'ultima sottovariante di Sars-Cov-2 che l'Organizzazione mondiale della sanità (oms, ndr.) ha inserito nella lista dei sottolignaggi di Omicron 5 tenuti sotto stretto monitoraggio per caratteristiche spia di maggiore trasmissibilità e fuga immunitaria.

Una new entry che porta a 7 il numero delle sorvegliate speciali. Le prime sequenze di Xbf sono state segnalate il 27 luglio 2022, si legge nell'ultimo dei bollettini sull'andamento di Covid-19 che l'Oms diffonde settimanalmente.

Ricombinante di BA.5.2.3 e CJ.1, rispetto a Omicron BA.5 la sottovariante XBF presenta 11 mutazioni aggiuntive nella proteina Spike.

Al 12 febbraio è stata identificata in 46 Paesi, di cui 7: Australia, Nuova Zelanda, Austria, Danimarca, Regno Unito, Svezia e Stati Uniti hanno segnalato a oggi oltre 100 sequenze.

