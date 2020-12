Roma, a Villa Mafalda il primo intervento gratuito al ginocchio con la tecnologia robotica Mako-Stryker

Dopo l’annuncio dato in occasione del primo intervento, è stato eseguito oggi, 12 dicembre, il primo intervento gratuito con tecnologia robotica Mako – Stryker. L’equipe chirurgia, guidata al Prof. Manlio Caporale, Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia presso l’ASL Roma G, ha eseguito intervento di artroprotesi totale di ginocchio è stato eseguito su un uomo di 55 anni, affetto da artrosi.

“Siamo orgogliosi di questo Progetto, che ci permette di condividere questa preziosa tecnologia, unica nel suo campo, anche con chi non ne avrebbe facilmente avuto accesso. I vantaggi dell’intervento con tecnologia robotica e i benefici per il paziente sono innumerevoli e tangibili. I nostri ortopedici sono entusiasti dei risultati ottenuti. Il robot non sostituisce il chirurgo ma lo perfeziona, di fatto eliminando l’errore umano.

"Il nostro team di Professionisti abilitati alla chirurgia robotica sta valutando le numerose richieste di intervento pervenute” fanno sapere dalla Direzione di Villa Mafalda. “Stiamo anche valutando future collaborazioni con Fondazioni ed Enti no profit per mandare avanti questo importante Progetto.”

