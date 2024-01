Mercoledì 3 Gennaio 2024, 07:26 - Ultimo aggiornamento: 07:46

Il tempo sembra non scorrere allo stesso modo per tutti. Ci sono infatti 60enni che sembrano o si sentono come 40enni o 30enni che sembrano o si sentono come dei 50enni. Questo perché l'età anagrafica non riflette sempre l'età biologica di una persona. Ma se per la prima basta fare un semplice calcolo matematico partendo dalla data di nascita, per quantificare l'età biologica di una persona bisogna guardare più in profondità.

I COMPORTAMENTI

Perché l'età biologica non è altro che «l'accumulo di danni che possiamo misurare nel nostro corpo», spiega Andrea Britta Maier, co-direttrice del Centro per la longevità sana presso l'Università Nazionale di Singapore. Questo danno deriva dall'invecchiamento naturale, così come dal nostro ambiente e dai nostri comportamenti.

Poco più di 10 anni fa Steve Horvath, professore di genetica umana e biostatistica presso l'Università della California, a Los Angeles, ha proposto di utilizzare un "orologio" basato sull'epigenetica, quella scienza che studia i cambiamenti molecolari del nostro Dna che attivano e disattivano vari geni.

Horvath ha analizzato questi cambiamenti in migliaia di persone e ha sviluppato un algoritmo per determinare come sono correlati all'età. Questi cambiamenti avvengono naturalmente quando invecchiamo, ma possono anche essere accelerati da comportamenti che influiscono sulla salute, come il fumo e il consumo eccessivo di alcol. Di conseguenza, è stato dimostrato che le stime dell'età biologica sono associate a fattori come l'aspettativa di vita e la salute.

IL CALCOLO

Oggi in commercio ci sono una miriade di test che promettono di calcolare l'età biologica, ma attualmente non sono molto attendibili e accurati.

Gli esperti avvertono che gli orologi epigenetici in realtà non possono dirci molto sulla nostra salute. Questo perché sono stati progettati per valutare grandi gruppi di persone, non singoli individui. Di conseguenza, i loro risultati possono essere inaffidabili. Un altro problema con i test è che non è chiaro cosa fare con i risultati.

Gli scienziati non sanno come invertire l'età biologica di qualcuno, né se ciò sia possibile. In parte è proprio questo il motivo per cui sono stati sviluppati gli orologi epigenetici. I ricercatori sperano di utilizzarli negli studi clinici per capire quali interventi anti-invecchiamento possono effettivamente influire sull'età biologica di una persona. Gli orologi epigenetici non sono gli unici prodotti sul mercato che promettono di misurare l'età biologica.

Alcune aziende offrono un pannello di esami del sangue convenzionali, come il colesterolo o l'emoglobina glicata, un marcatore del diabete. Dicono che, poiché molti di questi numeri aumentano con l'avanzare dell'età, possono essere utilizzati come indicatore dell'età biologica di una persona. Ad esempio, se hai 45 anni ma i tuoi livelli di colesterolo assomigliano di più a quelli di un cinquantenne medio, i risultati del test potrebbero indicare che la tua età biologica è superiore ai 45 anni.

LO ZUCCHERO

Se i test dei marcatori del sangue tengano effettivamente conto dell'età biologica anziché della salute generale è ancora oggetto di dibattito. Ma un vantaggio di questo tipo di test è che misura fattori che possono essere modificati.Sappiamo come abbassare i livelli di zucchero nel sangue attraverso, ad esempio, farmaci e cambiamenti nello stile di vita. Al contrario, l'età epigenetica è attualmente più una scatola nera, utile alla ricerca e poco alla vita quotidiana. Almeno per ora.