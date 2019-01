Le danno crema per la disfunzione erettile al posto del collirio, donna in ospedale

A segnalare il caso è l'Istituto Tennent di oftalmologia di Glasgow sul British medical journal Case Reports. Il medico le aveva infatti prescritto nella ricetta, scritta a mano, un lubrificante per l'occhio, chiamato VitA-Pos, che si usa per le lesioni corneali e la sindrome dell'occhio secco, mentre il farmacista le ha dato il Vitaros, pomata per la disfunzione erettile, che le ha provocato dolori all'occhio, vista annebbiata, rossore e gonfiore. Lesioni che sono state poi trattate nel giro di pochi giorni in ospedale con antibiotici locali, lubrificanti e steroidi. Le era stata prescritta una pomata per trattare la sindrome dell' occhio secco, e invece ne ha ricevuta una per la disfunzione erettile: è l'errore in cui è incappato un farmacista, per via del nome molto simile tra i due farmaci, causando diverse lesioni all'occhio di una donna di Glasgow A segnalare il caso è l'Istituto Tennent di oftalmologia di Glasgow sul British medical journal Case Reports. Il medico le aveva infatti prescritto nella ricetta, scritta a mano, un lubrificante per l'occhio, chiamato VitA-Pos, che si usa per le lesioni corneali e la sindrome dell'occhio secco, mentre il farmacista le ha dato il Vitaros, pomata per la disfunzione erettile, che le ha provocato dolori all'occhio, vista annebbiata, rossore e gonfiore. Lesioni che sono state poi trattate nel giro di pochi giorni in ospedale con antibiotici locali, lubrificanti e steroidi.

Gli errori di prescrizione sono comuni - commenta Magdalena Edington, autrice dello studio - e il rischio aumenta con medicinali dal nome e confezioni simili. Tuttavia è insolito in questo caso che nessuno tra paziente, medico di base e farmacista, si siano domandati come mai una pomata per la disfunzione erettile fosse stata prescritta ad una donna, con l'indicazione di applicarla sull'occhio

. E' quindi importante aumentare la consapevolezza su questo problema. Anche se molte ricette vengono digitate ora al computer,

se vengono scritte a mano - continua - è importante farlo a stampatello, per evitare errori simili

In molti casi non causano problemi, ma in un quarto delle volte errori del genere possono provocare danni.

