Presbiopia, con questo collirio si evitano gli occhiali

Ottime notizie per chi soffre di presbiopia (e abita negli Stati Uniti). L’FDA statunitense ha infatti approvato il primo collirio per il trattamento della presbiopia rendendolo disponibile su prescrizione nelle farmacie. Stiamo parlando delle gocce VUITY™ 1,25% che promettono di essere una svolta per molte persone. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> STOP ALL’USO DI QUESTO MEDICINALE PER IL CUORE